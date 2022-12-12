Юдин Пахомий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Юдин Василий
Рождение ребёнка
18.09.1879 ст.
Дочь: Андреева Наталья Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1890 ст.
Дочь: Орешина Татьяна Пахомовна
Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно