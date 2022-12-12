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Юдин Пахомий Васильевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Юдин Василий

Мать: Юдина Феодосия Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1879 ст.

Дочь: Андреева Наталья Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1890 ст.

Дочь: Орешина Татьяна Пахомовна

Мать ребёнка: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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