Андреева (Юдина) Наталья Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Юдина) Наталья Пахомовна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

18.09.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1879 ст.

Отец: Юдин Пахомий Васильевич

Мать: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.10.1899 ст.

Муж: Андреев Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.

Дочь: Арбузова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Андреев Яков Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.

Сын: Андреев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1913 ст.

Сын: Андреев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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