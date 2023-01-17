Андреева (Юдина) Наталья Пахомовна
Место рождения
Дата рождения18.09.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1879 ст.
Отец: Юдин Пахомий Васильевич
Мать: Юдина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
20.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1903 ст.
Дочь: Арбузова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Андреев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Андреев Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.05.1913 ст.
Сын: Андреев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Андреев Яков Дмитриевич
Смерть
Неизвестно