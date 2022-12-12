Орешина (Юдина) Татьяна Пахомовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890 ст.
Отец: Юдин Пахомий Васильевич
Мать: Юдина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
14.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1914 ст.
Дочь: Лагурева Агриппина Владимировна
Отец ребёнка: Орешин Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1919
Сын: Орешин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Орешин Владимир Яковлевич
Смерть
Неизвестно