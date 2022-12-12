Орешина (Юдина) Татьяна Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешина (Юдина) Татьяна Пахомовна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

05.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1890 ст.

Отец: Юдин Пахомий Васильевич

Мать: Юдина Евдокия Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
14.01.1911 ст.

Муж: Орешин Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1914 ст.

Дочь: Лагурева Агриппина Владимировна

Отец ребёнка: Орешин Владимир Яковлевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1919

Сын: Орешин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Орешин Владимир Яковлевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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