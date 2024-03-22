Юдин Корнилий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮдин Корнилий Васильевич

Юдин Корнилий Васильевич

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

02.08.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Юдин Василий

Мать: Юдина Феодосия Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Сын: Юдин Тихон Корнилович

Мать ребёнка: Юдина Прасковья Матвеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1887 ст.

Дочь: Дубинина Домна Корниловна

Мать ребёнка: Юдина Прасковья Матвеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1889 ст.

Сын: Юдин Абрам Корнилович

Мать ребёнка: Юдина Прасковья Матвеевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Прасковья Матвеевна

Смерть
02.08.1910 ст.
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close