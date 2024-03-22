Юдин Корнилий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти02.08.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Юдин Василий
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Юдина Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
13.01.1887 ст.
Дочь: Дубинина Домна Корниловна
Мать ребёнка: Юдина Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
14.08.1889 ст.
Мать ребёнка: Юдина Прасковья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1910 ст.