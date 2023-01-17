Юдина Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Юдин Корнилий Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1887 ст.
Дочь: Дубинина Домна Корниловна
Отец ребёнка: Юдин Корнилий Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Юдин Корнилий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно