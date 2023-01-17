Юдина Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Прасковья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Сын: Юдин Тихон Корнилович

Отец ребёнка: Юдин Корнилий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1887 ст.

Дочь: Дубинина Домна Корниловна

Отец ребёнка: Юдин Корнилий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1889 ст.

Сын: Юдин Абрам Корнилович

Отец ребёнка: Юдин Корнилий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Корнилий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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