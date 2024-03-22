Юдин Илья Павлович
Место рождения
Дата рождения17.07.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1893 ст.
Отец: Юдин Павел Васильевич
Бракосочетание
01.11.1913
Жена: Юдина Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.
Сын: Юдин Михаил Ильич
Мать ребёнка: Юдина Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
07.12.1915 ст.
Дочь: Юдина Анна Ильинична
Мать ребёнка: Юдина Зиновия Павловна
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Юдин Пётр Ильич
Мать ребёнка: Юдина Зиновия Павловна
Смерть
Неизвестно