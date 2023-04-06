Юдина (Белоусова) Зиновия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Белоусова) Зиновия Павловна

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Место рождения

Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Комаровка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1913

Муж: Юдин Илья Павлович

Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.

Сын: Юдин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Юдин Илья Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1915 ст.

Дочь: Юдина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Юдин Илья Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Юдин Пётр Ильич

Отец ребёнка: Юдин Илья Павлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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