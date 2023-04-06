Юдина (Белоусова) Зиновия Павловна
Место рождения
Дата рождения01.11.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1913
Муж: Юдин Илья Павлович
Рождение ребёнка
16.09.1914 ст.
Сын: Юдин Михаил Ильич
Отец ребёнка: Юдин Илья Павлович
Рождение ребёнка
07.12.1915 ст.
Дочь: Юдина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Юдин Илья Павлович
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Юдин Пётр Ильич
Отец ребёнка: Юдин Илья Павлович
Смерть
Неизвестно