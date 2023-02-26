Сергей Петров
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.09.1819
Дата смерти14.08.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1819
Отец: Пётр Георгиев
Мать: Васса (Ильина)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1844
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Елена Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1848
Сын: Иоанн Сергеев
Мать ребёнка: Елена Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1854
Сын: Ермил Сергеев
Мать ребёнка: Елена Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1857
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Елена Андреева
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1860
Сын: Терентий Сергеев
Мать ребёнка: Елена Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.08.1877
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.