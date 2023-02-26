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Сергей Петров

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.09.1819

Дата смерти

14.08.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1819

Отец: Пётр Георгиев

Мать: Васса (Ильина)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1844

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Елена Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1848

Сын: Иоанн Сергеев

Мать ребёнка: Елена Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1854

Сын: Ермил Сергеев

Мать ребёнка: Елена Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1857

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Елена Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1860

Сын: Терентий Сергеев

Мать ребёнка: Елена Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.08.1877
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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