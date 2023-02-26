Пётр Георгиев
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.01.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1793
Отец: Георгий Фёдоров
Мать: Параскева Ильина
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1808
Жена: Васса (Ильина)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1819
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Васса (Ильина)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: Васса (Ильина)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1834
Дочь: Соломония Петрова
Мать ребёнка: Васса (Ильина)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно