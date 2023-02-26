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Пётр Георгиев

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.01.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1793

Отец: Георгий Фёдоров

Мать: Параскева Ильина

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1808

Жена: Васса (Ильина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1819

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Васса (Ильина)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: Васса (Ильина)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1834

Дочь: Соломония Петрова

Мать ребёнка: Васса (Ильина)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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