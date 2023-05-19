Васса (Ильина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса (Ильина)

Васса (Ильина)

Место рождения

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1896

Дата смерти

11.03.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1808

Муж: Пётр Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1819

Сын: Сергей Петров

Отец ребёнка: Пётр Георгиев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Георгиев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1834

Дочь: Соломония Петрова

Отец ребёнка: Пётр Георгиев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1848
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close