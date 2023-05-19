Васса (Ильина)
Место рожденияд.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1896
Дата смерти11.03.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1808
Муж: Пётр Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1819
Сын: Сергей Петров
Отец ребёнка: Пётр Георгиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1831
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Георгиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1834
Дочь: Соломония Петрова
Отец ребёнка: Пётр Георгиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1848
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.