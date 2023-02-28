Дария Сергеева
Место рождения
Дата рождения16.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1857
Отец: Сергей Петров
Мать: Елена Андреева
Бракосочетание
28.05.1876
Муж: Тимофей Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1877
Дочь: Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
07.08.1882
Сын: Матвей (по крёстному Иоаннов)
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
28.03.1884
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
03.08.1885
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
16.09.1888
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
29.11.1891
Дочь: Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
09.09.1893
Сын: Фёдор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
07.11.1898
Сын: Михаил ст.
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Рождение ребёнка
01.11.1900
Сын: Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Стефанов
Смерть
Неизвестно