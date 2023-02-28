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Дария Сергеева

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1857

Отец: Сергей Петров

Мать: Елена Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1876

Муж: Тимофей Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1877

Дочь: Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Матвей (по крёстному Иоаннов)

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1885

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1888

Дочь: Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1891

Дочь: Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1893

Сын: Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Михаил ст.

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Стефанов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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