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Тимофей Стефанов

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.02.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1856

Отец: Стефан Гаврилов

Мать: Параскева Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1876

Жена: Дария Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1877

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Матвей (по крёстному Иоаннов)

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1885

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1885
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
16.09.1888

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1891

Дочь: Варвара Тимофеева

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1893

Сын: Фёдор Тимофеев

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Михаил ст.

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Дария Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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