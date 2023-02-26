Стефан Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Гаврилов

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.12.1821

Дата смерти

17.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1821

Отец: Гавриил (Михайлов)

Мать: Пелагея Евстафиева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Панасекин Егор

Мать ребёнка: Параскева Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1849

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Сергеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Сергеева

Смерть
17.03.1886
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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