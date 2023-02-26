Стефан Гаврилов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.12.1821
Дата смерти17.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1821
Отец: Гавриил (Михайлов)
Мать: Пелагея Евстафиева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Панасекин Егор
Мать ребёнка: Параскева Сергеева
Рождение ребёнка
29.08.1849
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Сергеева
Рождение ребёнка
18.02.1856
Сын: Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Сергеева
Смерть
17.03.1886