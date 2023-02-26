Параскева Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1846
Сын: Панасекин Егор
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
29.08.1849
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
18.02.1856
Сын: Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Гаврилов
Смерть
Неизвестно