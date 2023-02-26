Параскева Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Панасекин Егор

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1849

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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