Елена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

14.04.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1844

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Петров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1848

Сын: Иоанн Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1854

Сын: Ермил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1857

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Петров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1860

Сын: Терентий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Петров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1886
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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