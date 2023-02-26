Елена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти14.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1844
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Петров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1848
Сын: Иоанн Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1854
Сын: Ермил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1857
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Петров
Рождение ребёнка
09.04.1860
Сын: Терентий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Петров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.04.1886