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Мильбергер Яков Адамович

Место рождения

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.02.1908

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908

Отец: Muehlberger Johann Adam

Мать: Muehlberger (Miller Mueller) Eva Katharina

Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна

Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
18.09.1939

Сын: Мильбергер Яков Яковлевич

Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
10.11.1941

Сын: Мильбергер Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
06.11.1948

Сын: Мильбергер Федор Яковлевич

Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна

Смерть
1987

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