Мильбергер Яков Адамович
Место рождения
Дата рождения07.02.1908
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1908
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна
Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
18.09.1939
Сын: Мильбергер Яков Яковлевич
Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
10.11.1941
Сын: Мильбергер Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна
Рождение ребёнка
06.11.1948
Сын: Мильбергер Федор Яковлевич
Мать ребёнка: (Таутфест) Елизавета Егоровна
Смерть
1987