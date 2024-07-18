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Мильбергер Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1939

Дата смерти

29.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1939

Отец: Мильбергер Яков Адамович

Мать: (Таутфест) Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
22.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.1986

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