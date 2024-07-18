Мильбергер Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1939
Дата смерти29.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1939
Рождение ребёнка
22.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.1986