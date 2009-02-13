Мильбергер Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1941
Дата смерти13.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941
Рождение ребёнка
12.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.02.2009