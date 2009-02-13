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Мильбергер Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1941

Дата смерти

13.02.2009

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941

Отец: Мильбергер Яков Адамович

Мать: (Таутфест) Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
12.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.02.2009

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