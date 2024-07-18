(Таутфест) Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Таутфест) Елизавета Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна

Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович

Рождение ребёнка
18.09.1939

Сын: Мильбергер Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович

Рождение ребёнка
10.11.1941

Сын: Мильбергер Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович

Рождение ребёнка
06.11.1948

Сын: Мильбергер Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович

Смерть
1977

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