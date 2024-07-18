(Таутфест) Елизавета Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Мильбергер) Ирма Яковлевна
Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович
Рождение ребёнка
18.09.1939
Сын: Мильбергер Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович
Рождение ребёнка
10.11.1941
Сын: Мильбергер Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович
Рождение ребёнка
06.11.1948
Сын: Мильбергер Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Мильбергер Яков Адамович
Смерть
1977