Мильбергер Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1948
Дата смерти14.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1948
Рождение ребёнка
10.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.2008