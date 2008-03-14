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Мильбергер Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1948

Дата смерти

14.03.2008

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1948

Отец: Мильбергер Яков Адамович

Мать: (Таутфест) Елизавета Егоровна

Рождение ребёнка
10.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.2008

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