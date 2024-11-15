рабочий посёлок Каменский, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Каменский

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1106Лесной Карамыш (Гримм), колон. нем.при рч. Лесном Карамыше.902535126402434Церковь лютеранская 1. Училище. Ярмарок 2. Базар. Мельниц 8.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сосновская волость
583. Лесной Карамыш (Гримм), селение колонистов, при речке Лесном Карамыше, дворов 581, жителей 6388, церковь лютеранская, 2 школы, 102 лавки, 3 ветряных мельницы, 7 вод. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
44058Каменскийраб.посёлок50°53'с.ш.45°29'в.д.M-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Каменское городское поселение
63622154051рп Каменскийрабочий поселок

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