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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1106Лесной Карамыш (Гримм), колон. нем.при рч. Лесном Карамыше.902535126402434Церковь лютеранская 1. Училище. Ярмарок 2. Базар. Мельниц 8.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
583. Лесной Карамыш (Гримм), селение колонистов, при речке Лесном Карамыше, дворов 581, жителей 6388, церковь лютеранская, 2 школы, 102 лавки, 3 ветряных мельницы, 7 вод. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44058Каменскийраб.посёлок50°53'с.ш.45°29'в.д.M-38-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622154051рп Каменскийрабочий поселок