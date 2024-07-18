Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович
Место рожденияКрым, Бальцерский р-н
Дата рождения18.04.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГУВД Челябинской обл.
Рождение ребёнка
21.05.1936
Рождение ребёнка
03.12.1937
Дочь: (Мильбергер) Артур Федорович
Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна