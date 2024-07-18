Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович

Место рождения

Крым, Бальцерский р-н

Дата рождения

18.04.1911

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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1937 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1911

Отец: Muehlberger Johann Adam

Мать: Muehlberger (Miller Mueller) Eva Katharina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
ГУВД Челябинской обл.
Рождение ребёнка
21.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

Рождение ребёнка
03.12.1937

Дочь: (Мильбергер) Артур Федорович

Мать ребёнка: Елизавета Яковлевна

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