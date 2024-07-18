Елизавета Яковлевна
Место рожденияГуссенбах Франковский р-н
Дата рождения08.10.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1936
Рождение ребёнка
03.12.1937
Дочь: (Мильбергер) Артур Федорович
Отец ребёнка: Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович