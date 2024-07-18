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Елизавета Яковлевна

Место рождения

Гуссенбах Франковский р-н

Дата рождения

08.10.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1937 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович

Рождение ребёнка
21.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович

Рождение ребёнка
03.12.1937

Дочь: (Мильбергер) Артур Федорович

Отец ребёнка: Мильбергер Федор (Fridrich) Адамович

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