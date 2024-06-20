Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Караулов Исай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1989
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область