Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Караулов Исай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходотов Михаил Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходотов Евгений Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1989
Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

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