Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченкова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Юрченков Василий Артемович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Юрченков Василий Артемович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченков Василий Артемович

Смерть
Неизвестно

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