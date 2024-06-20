Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченкова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Юрченков Василий Артемович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Юрченков Василий Артемович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно