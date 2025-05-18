Ходотов Никита Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти25.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична
Мать ребёнка: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ходотов Евгений Никитович
Мать ребёнка: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна
Смерть
25.12.1943
Беларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Загоренка
Убит в бою Похоронен в братской могиле в д.Загоренка