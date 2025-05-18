Ходотов Никита Сергеевич 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходотов Никита Сергеевич

Место рождения

Дубовица, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

25.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубовица, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченкова (Ходотова) Зинаида Никитична

Мать ребёнка: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходотов Михаил Никитович

Мать ребёнка: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ходотов Евгений Никитович

Мать ребёнка: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Дубовица, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.12.1943
Беларусь, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Загоренка
Убит в бою Похоронен в братской могиле в д.Загоренка

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