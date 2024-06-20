Ходотов Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходотова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Ходотова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ходотова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Ходотова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходотова Анна
Смерть
Неизвестно