Ходотов Михаил Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходотов Михаил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходотова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ходотова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходотова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Ходотова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходотова Анна

Смерть
Неизвестно

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