Ходотов Евгений Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева (Ходотова) Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Ходотова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходотов Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Ходотова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходотова Ольга
Смерть
Неизвестно