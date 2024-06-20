Ходотов Евгений Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ходотов Евгений Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ходотова (Караулова) Фекла Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева (Ходотова) Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Ходотова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходотов Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Ходотова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходотова Ольга

Смерть
Неизвестно

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