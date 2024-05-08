посёлок городского типа Шумячи, посёлок городского типа Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Шумячи

Шумячский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Шумячская волость
300. Шумячи, местечко бывшее владельческое, при речке Шумячке, дворов 139, жителей 903, волостное правление (уездный город в 43 верстах), 2 церкви православные, 4 еврейск Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Шумячская волость
1Мест. Шумячи, в нем Шумячское вол. прав. торговом в г. Рославльр. Шумячке и озереШумячскому кр. прав. общ. церк. земликрест. 194 евр. 285крест. 520 евр. 1435крест. 500 евр. 1712Шумячского пр. 15045
56Фол. Шумячипроселоч. в гор. Рославльр. Шумовке и ее озереоб-ву кр м. Шумяч, прав. Шумячского пр. 15014

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Шумячская волость
местечко Шумячи
Могилевская губерния, Климовичский уезд
местечко Шумячи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
10346Шумячипгт53°51'00"32°26'00"N-36-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Шумячский муниципальный район, Шумячское городское поселение
66656151051пгт Шумячипоселок городского типа
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