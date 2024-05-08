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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
300. Шумячи, местечко бывшее владельческое, при речке Шумячке, дворов 139, жителей 903, волостное правление (уездный город в 43 верстах), 2 церкви православные, 4 еврейск Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Шумячи, в нем Шумячское вол. прав. торговом в г. Рославльр. Шумячке и озереШумячскому кр. прав. общ. церк. земликрест. 194 евр. 285крест. 520 евр. 1435крест. 500 евр. 1712Шумячского пр. 15045
56Фол. Шумячипроселоч. в гор. Рославльр. Шумовке и ее озереоб-ву кр м. Шумяч, прав. ———Шумячского пр. 15014
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Шумячи
местечко Шумячи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10346Шумячипгт53°51'00"32°26'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656151051пгт Шумячипоселок городского типа