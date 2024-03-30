Иващенко (Музыка) Мария Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.09.1974
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Музыка Пантелей
Мать: Музыка Ева
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Евтухова Миланья
Отец ребёнка: Иващенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1930
Дочь: Полюдова Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Иващенко Фома Андреевич
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Иващенко Фома Андреевич
Смерть
22.09.1974