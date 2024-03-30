Иващенко (Музыка) Мария Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Музыка) Мария Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.09.1974

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Музыка Пантелей

Мать: Музыка Ева

Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Евтухова Миланья

Отец ребёнка: Иващенко Фома Андреевич

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
18.02.1930

Дочь: Полюдова Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Иващенко Фома Андреевич

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Иващенко Михаил Фомич

Отец ребёнка: Иващенко Фома Андреевич

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
22.09.1974
Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
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