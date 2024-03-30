Музыка (Заема) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Музыка Пантелей
Киевская губерния
Рождение ребёнка
1913
Сын: Музыка Михаил Пантелеевич
Отец ребёнка: Музыка Пантелей
Рождение ребёнка
20.05.1920
Дочь: Романович Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: Музыка Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучер Устинья Пантелеевна
Отец ребёнка: Музыка Пантелей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иващенко Мария Пантелеевна
Отец ребёнка: Музыка Пантелей
Смерть
1954