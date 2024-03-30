Музыка (Заема) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыка (Заема) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Музыка Пётр Пантелеевич

Отец ребёнка: Музыка Пантелей

Киевская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Музыка Михаил Пантелеевич

Отец ребёнка: Музыка Пантелей

Рождение ребёнка
20.05.1920

Дочь: Романович Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: Музыка Пантелей

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучер Устинья Пантелеевна

Отец ребёнка: Музыка Пантелей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иващенко Мария Пантелеевна

Отец ребёнка: Музыка Пантелей

Смерть
1954
Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
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