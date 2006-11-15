Иващенко Михаил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Михаил Фомич

Место рождения

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область

Дата рождения

1936

Дата смерти

15.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Иващенко Фома Андреевич

Мать: Иващенко Мария Пантелеевна

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
15.11.2006
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