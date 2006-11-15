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Иващенко Михаил Фомич
Иващенко Михаил Фомич
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Древо
Место рождения
Новобратское
, Буландынский район, Акмолинская область
Дата рождения
1936
Дата смерти
15.11.2006
Пол
Мужской
Отец
Иващенко Фома Андреевич
1901 г.р.
Мать
Иващенко (Музыка) Мария Пантелеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Иващенко Фома Андреевич
Мать:
Иващенко Мария Пантелеевна
Новобратское
, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
15.11.2006
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