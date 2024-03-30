Иващенко Фома Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиМежду 29.04.1942 и 31.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Евтухова Миланья
Мать ребёнка: Иващенко Мария Пантелеевна
Рождение ребёнка
18.02.1930
Дочь: Полюдова Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: Иващенко Мария Пантелеевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Иващенко Мария Пантелеевна
Смерть
Между 29.04.1942 и 31.12.1942