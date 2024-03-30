Иващенко Фома Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИващенко Фома Андреевич

Иващенко Фома Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Между 29.04.1942 и 31.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Евтухова Миланья

Мать ребёнка: Иващенко Мария Пантелеевна

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
18.02.1930

Дочь: Полюдова Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: Иващенко Мария Пантелеевна

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Иващенко Михаил Фомич

Мать ребёнка: Иващенко Мария Пантелеевна

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Смерть
Между 29.04.1942 и 31.12.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close