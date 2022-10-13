Евтухова (Иващенко) Миланья
Место рождения
Дата рождения10.01.1928
Дата смерти13.10.2022
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928
Рождение ребёнка
1963
Сын: Евтухов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Евтухов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтухов Неизвестно Николаевич
Отец ребёнка: Евтухов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.2022
Ерейментау, Ерейментауский район, Акмолинская область