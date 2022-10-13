Евтухова (Иващенко) Миланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтухова (Иващенко) Миланья

Место рождения

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область

Дата рождения

10.01.1928

Дата смерти

13.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1928

Отец: Иващенко Фома Андреевич

Мать: Иващенко Мария Пантелеевна

Новобратское, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Евтухов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Евтухов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтухов Неизвестно Николаевич

Отец ребёнка: Евтухов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтухов Николай Васильевич

Смерть
13.10.2022
Ерейментау, Ерейментауский район, Акмолинская область
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