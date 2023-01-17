Кожевникова (Перевалова) Дарья Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1924
Сын: Кожевников Георгий Иванович
Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович
Рождение ребёнка
?.05.1925
Дочь: Кожевникова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бурлакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кожевников Александр Иванович
Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Колбасина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шильникова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович
Смерть
Неизвестно