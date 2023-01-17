Кожевникова (Перевалова) Дарья Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Перевалова) Дарья Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1924

Сын: Кожевников Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
?.05.1925

Дочь: Кожевникова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бурлакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кожевников Александр Иванович

Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Колбасина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шильникова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Кожевников Иван Александрович

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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