Бурлакова (Кожевникова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Кожевникова) Александра Ивановна

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кожевников Иван Александрович

Мать: Кожевникова Дарья Артемовна

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Бурлакова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Бурлаков Константин

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Бурлакова Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Бурлаков Константин

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Бурлаков Александр Константинович

Отец ребёнка: Бурлаков Константин

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Бурлакова Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Бурлаков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Константин

Смерть
Неизвестно
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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