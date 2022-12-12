Бурлакова (Кожевникова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Бурлакова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Бурлаков Константин
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Бурлакова Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Бурлаков Константин
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Бурлаков Александр Константинович
Отец ребёнка: Бурлаков Константин
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Бурлакова Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Бурлаков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаков Константин
Смерть
Неизвестно