Шильникова (Кожевникова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильникова (Кожевникова) Таисия Ивановна

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Иван Александрович

Мать: Кожевникова Дарья Артемовна

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Шильникова Анна Инокентьевна

Отец ребёнка: Шильников Инокентий

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Шильникова Екатерина Инокентьевна

Отец ребёнка: Шильников Инокентий

Рождение ребёнка
1954

Сын: Шильников Сергей Инокентьевич

Отец ребёнка: Шильников Инокентий

Рождение ребёнка
1956

Сын: Шильников Инокентий Инокентьевич

Отец ребёнка: Шильников Инокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шильникова Тамара Инокентьевна

Отец ребёнка: Шильников Инокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шильникова Нина Инокентьевна

Отец ребёнка: Шильников Инокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шильникова Мария Инокентьевна

Отец ребёнка: Шильников Инокентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шильников Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шильников Инокентий

Смерть
Неизвестно
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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