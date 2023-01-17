Шильникова (Кожевникова) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Шильникова Анна Инокентьевна
Отец ребёнка: Шильников Инокентий
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Шильникова Екатерина Инокентьевна
Отец ребёнка: Шильников Инокентий
Рождение ребёнка
1954
Сын: Шильников Сергей Инокентьевич
Отец ребёнка: Шильников Инокентий
Рождение ребёнка
1956
Сын: Шильников Инокентий Инокентьевич
Отец ребёнка: Шильников Инокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шильникова Тамара Инокентьевна
Отец ребёнка: Шильников Инокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шильникова Нина Инокентьевна
Отец ребёнка: Шильников Инокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шильникова Мария Инокентьевна
Отец ребёнка: Шильников Инокентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шильников Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шильников Инокентий
Смерть
Неизвестно