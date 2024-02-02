Шильников Инокентий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильников Инокентий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1911

Отец: Шильников Филипп

Мать: Шильникова п

Рождение ребёнка
27.03.1939

Дочь: Шильникова Мария Инокентьевна

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Шильников Владимир Иннокентьевич

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1946

Дочь: Шильникова Нина Инокентьевна

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Кудрявцева Тамара Инокентьевна

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1951

Дочь: Шильникова Анна Инокентьевна

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1952

Дочь: Шильникова Екатерина Инокентьевна

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1954

Сын: Шильников Сергей Инокентьевич

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
22.11.1956

Сын: Шильников Инокентий Инокентьевич

Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шильникова Таисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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