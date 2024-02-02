Шильников Инокентий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1911
Отец: Шильников Филипп
Мать: Шильникова п
Рождение ребёнка
27.03.1939
Дочь: Шильникова Мария Инокентьевна
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Шильников Владимир Иннокентьевич
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1946
Дочь: Шильникова Нина Инокентьевна
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Кудрявцева Тамара Инокентьевна
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1951
Дочь: Шильникова Анна Инокентьевна
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1952
Дочь: Шильникова Екатерина Инокентьевна
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1954
Сын: Шильников Сергей Инокентьевич
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1956
Сын: Шильников Инокентий Инокентьевич
Мать ребёнка: Шильникова Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия