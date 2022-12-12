Кожевников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевников Александр Иванович

Кожевников Александр Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Кожевников Иван Александрович

Мать: Кожевникова Дарья Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Елена Александровна

Мать ребёнка: Кожевникова Графида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимохина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Кожевникова Графида

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кожевникова Графида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Графида

Смерть
2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close