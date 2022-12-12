Кожевников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2022
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Елена Александровна
Мать ребёнка: Кожевникова Графида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимохина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Кожевникова Графида
Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кожевникова Графида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевникова Графида
Смерть
2022