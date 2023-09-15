Грудинина (Кожевникова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинина (Кожевникова) Наталья Ивановна

Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожевников Иван Александрович

Мать: Кожевникова Дарья Артемовна

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
26.05.1966

Дочь: Грудинина Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.01.?

Сын: Грудинин Анатолий Гаврилович

Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грудинин Гавриил Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Унгуркуй, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
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