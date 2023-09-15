Грудинина (Кожевникова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1966
Дочь: Грудинина Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.01.?
Сын: Грудинин Анатолий Гаврилович
Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Грудинин Гавриил Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Унгуркуй, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия