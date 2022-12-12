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Кожевников Георгий Иванович

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Место рождения

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

17.04.1924

Дата смерти

13.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1924

Отец: Кожевников Иван Александрович

Мать: Кожевникова Дарья Артемовна

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.12.1949

Дочь: Кушнарева Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
06.08.1951

Дочь: Якушева Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.07.1953

Дочь: Кобылкина Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
31.01.1955

Дочь: Шкляева Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
02.12.1956

Дочь: Лоза Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа

Большая Кудара, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
13.12.1976
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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