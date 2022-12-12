Кожевников Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.04.1924
Дата смерти13.12.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1924
Рождение ребёнка
12.12.1949
Дочь: Кушнарева Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа
Рождение ребёнка
06.08.1951
Дочь: Якушева Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа
Рождение ребёнка
13.07.1953
Дочь: Кобылкина Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа
Рождение ребёнка
31.01.1955
Дочь: Шкляева Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа
Рождение ребёнка
02.12.1956
Дочь: Лоза Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Кожевникова Лидия Николаевнаа
Смерть
13.12.1976
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия