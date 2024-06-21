Роменская (Федосеева) Зиновия Маркеловна
Место рождения
Дата рождения29.10.1864 ст.
Дата смерти24.10.1939
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Роменский Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Сын: Роменский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Сын: Роменский Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Сын: Роменский Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Сын: Роменский Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Сын: Роменский Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Дочь: Роменская Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Дочь: Роменская Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Дочь: Роменская Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Дочь: Роменская Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич
Дочь: Усанова (Роменская) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич