Роменская (Федосеева) Зиновия Маркеловна 29.10.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Роменская (Федосеева) Зиновия Маркеловна

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.10.1864 ст.

Дата смерти

24.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1864 ст.

Отец: Федосеев Маркелл Алексеевич

Мать: Федосеева Феодора Яковлевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роменский Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роменский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роменский Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Роменский Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Роменский Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1882 ст.

Муж: Роменский Григорий Елисеевич

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Роменский Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1890 ст.

Дочь: Роменская Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1891 ст.

Дочь: Роменская Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1893 ст.

Дочь: Роменская Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Роменская Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Рождение ребёнка
13.07.1908 ст.

Дочь: Усанова (Роменская) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Роменский Григорий Елисеевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.10.1939
Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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