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Роменский Андрей Григорьевич

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: Роменский Григорий Елисеевич

Мать: Роменская (Федосеева) Зиновия Маркеловна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1905 ст.

Жена: Роменская (Зюмина) Мария Николаевна

Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вдовец по первому браку
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.

Сын: Роменский Стефан Андреевич

Мать ребёнка: Роменская (Зюмина) Мария Николаевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1911 ст.

Дочь: Роменская Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Роменская (Зюмина) Мария Николаевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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