Роменский Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Бракосочетание
07.02.1905 ст.
Старошешминск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вдовец по первому браку
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.
Сын: Роменский Стефан Андреевич
Мать ребёнка: Роменская (Зюмина) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1911 ст.
Дочь: Роменская Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Роменская (Зюмина) Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно