село Красный Яр, село Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Красный Яр

Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3207Красный Яр, д. каз.при р. Шешме.4037107249291
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Старо-Шешминская волость
1611. Красный Яр, деревня бывшая государственная, при речке Шешме, дворов 139, жителей 550

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Старо-Шешминская волость
Красный Яр, Старо-Шешминскойрусские1232
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Чистопольский район
158514Красный Ярсело55°23'51°13'N-39-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Большетолкишское сельское поселение
92659409106с Красный Ярсело
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