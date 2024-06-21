Роменский Алексей Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРоменский Алексей Григорьевич

Роменский Алексей Григорьевич

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Роменский Григорий Елисеевич

Мать: Роменская (Федосеева) Зиновия Маркеловна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роменская Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Роменский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.

Сын: Роменский Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.

Дочь: Роменская Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1912 ст.

Сын: Роменский Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Сын: Роменский Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.