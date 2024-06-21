Роменский Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Роменский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.
Сын: Роменский Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.
Дочь: Роменская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
17.11.1912 ст.
Сын: Роменский Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.
Сын: Роменский Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Роменская Екатерина Яковлевна
Смерть
Неизвестно