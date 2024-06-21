Роменский Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Дочь: Роменская Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Роменская Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.
Дочь: Роменская Анна Ильинична
Мать ребёнка: Роменская Анастасия Степановна
Бракосочетание
21.04.1914 ст.
Воспреемники: Роменский Алексей Григорьевич Бабаев Семен Степанович
Смерть
Неизвестно