Роменский Илья Григорьевич 1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Роменский Илья Григорьевич

Место рождения

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Роменский Григорий Елисеевич

Мать: Роменская (Федосеева) Зиновия Маркеловна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роменская Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Дочь: Роменская Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Роменская Анастасия Степановна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.

Дочь: Роменская Анна Ильинична

Мать ребёнка: Роменская Анастасия Степановна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.04.1914 ст.

Жена: Роменская (Галкина) Анна Тихоновна

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: Роменский Алексей Григорьевич Бабаев Семен Степанович
Смерть
Неизвестно

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