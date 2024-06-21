Роменская Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти15.06.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Дочь: Роменская Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Роменский Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.
Дочь: Роменская Анна Ильинична
Отец ребёнка: Роменский Илья Григорьевич
Смерть
15.06.1913 ст.