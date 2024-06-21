Роменская Анастасия Степановна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Роменская Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

15.06.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роменский Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Дочь: Роменская Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Роменский Илья Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1908 ст.

Дочь: Роменская Анна Ильинична

Отец ребёнка: Роменский Илья Григорьевич

Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.06.1913 ст.
Красный Яр, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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