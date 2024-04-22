Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна

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Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.11.1888 ст.

Дата смерти

Вычислено 1962

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888 ст.

Отец: Боронтов Филипп Андреевич

Мать: Куличикова- Боронтова Прасковья Андреевна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Ячменников Пётр Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Панина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ячменников Пётр Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Карышева Предпол Фира Петровна

Отец ребёнка: Ячменников Пётр Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1926

Дочь: Мохова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Ячменников Пётр Семёнович

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Вычислено 1962
Москва, город федерального значения Москва
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