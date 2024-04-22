Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна
Место рождения
Дата рождения01.11.1888 ст.
Дата смертиВычислено 1962
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1888 ст.
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Панина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ячменников Пётр Семёнович
Новософьино (Маласовка) принадлежало помещику Льву Александровичу Нарышкину, который подарил село своей дочери Софье Львовне Шуваловой (Нарышкиной), которая была владелицей села вплоть до отмены крепо... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Карышева Предпол Фира Петровна
Отец ребёнка: Ячменников Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
20.10.1926
Дочь: Мохова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Ячменников Пётр Семёнович
Смерть
Вычислено 1962
Москва, город федерального значения Москва