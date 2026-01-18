Карышева Предпол (Ячменникова) Фира (Глафира) Петровна Около 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Карышева Предпол (Ячменникова) Фира (Глафира) Петровна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Около 1915, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

умерла После 1962, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Ячменников Пётр Семёнович01.01.1890 ст. г.р.
Мать
Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна01.11.1888 ст. г.р.
Дети
Неизв (Карышева) Людмила предположительноНеизвестно г.р.
Неизв (Карышева) неизв предположительноНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Ячменников Пётр Семёнович

Мать: Ячменникова (Боронтова) Параскева Филипповна

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизв (Карышева) неизв предположительно

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизв (Карышева) Людмила предположительно

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
После 1962
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.