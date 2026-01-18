Карышева Предпол (Ячменникова) Фира (Глафира) Петровна
женский, родилась Около 1915, Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
умерла После 1962, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЯчменников Пётр Семёнович01.01.1890 ст. г.р.
МатьЯчменникова (Боронтова) Параскева Филипповна01.11.1888 ст. г.р.
Дети
Неизв (Карышева) Людмила предположительноНеизвестно г.р.
Неизв (Карышева) неизв предположительноНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизв (Карышева) неизв предположительно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизв (Карышева) Людмила предположительно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1962