Мохова (Ячменникова) Прасковья (Параскева) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова (Ячменникова) Прасковья (Параскева) Петровна

Место рождения

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.10.1926

Дата смерти

07.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926

Отец: Ячменников Пётр Семёнович

Мать: Ячменникова Прасковья

Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.01.1951

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Мохов Виктор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Виктор Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Маршала Тухачевского,
Смерть
07.06.2010
Москва, город федерального значения Москва
Предположение- Рак желудка