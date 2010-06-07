Мохова (Ячменникова) Прасковья (Параскева) Петровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1926
Дата смерти07.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1926
Отец: Ячменников Пётр Семёнович
Мать: Ячменникова Прасковья
Бракосочетание
05.01.1951
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Мохов Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Маршала Тухачевского,
Смерть
07.06.2010
Предположение- Рак желудка